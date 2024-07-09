У Криму окупанти добудовують новий десантний корабель "Іван Рогов" – супутникові фото

Військовий корабель добудовують на заводі у Керчі.
У тимчасово окупованій Керчі на суднобудівному заводі "Затока" росіяни формують корпус нового російського універсального десантного корабля "Іван Рогов" проєкту 23900.
Про це повідомляє "Крымский ветер" з посиланням на дані супутникових фото
На фото видно частину корпусу корабля, виміряна ширина якої становить 38 метрів.
Голова суднобудівної корпорації "Ак Барс" Ренат Містахов 28 червня повідомив, що російські універсальні десантні кораблі проєкту 23900 "Іван Рогів" та "Мітрофан Москаленко" добудовуватимуться на місці їхньої закладки – у Криму на суднобудівному заводі імені Б.Є. Бутоми.
Два БДК проєкту 23900 було закладено у Керчі 20 липня 2020 року.
Нагадаємо, американський генерал Бен Годжес оцінив теперішні перспективи звільнення Криму.
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