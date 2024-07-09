У Криму окупанти добудовують новий десантний корабель "Іван Рогов" – супутникові фото

Військовий корабель добудовують на заводі у Керчі.

У тимчасово окупованій Керчі на суднобудівному заводі "Затока" росіяни формують корпус нового російського універсального десантного корабля "Іван Рогов" проєкту 23900.

Про це повідомляє "Крымский ветер" з посиланням на дані супутникових фото

На фото видно частину корпусу корабля, виміряна ширина якої становить 38 метрів.

Суднобудівний заводі у Керчі, де формують корпус БДК "Іван Рогов" / Фото: OSINT-дослідник MT Anderson

Суднобудівний заводі у Керчі, де формують корпус БДК "Іван Рогов" / Фото: OSINT-дослідник MT Anderson

Суднобудівний заводі у Керчі, де формують корпус БДК "Іван Рогов" / Фото: OSINT-дослідник MT Anderson

Голова суднобудівної корпорації "Ак Барс" Ренат Містахов 28 червня повідомив, що російські універсальні десантні кораблі проєкту 23900 "Іван Рогів" та "Мітрофан Москаленко" добудовуватимуться на місці їхньої закладки – у Криму на суднобудівному заводі імені Б.Є. Бутоми.

Два БДК проєкту 23900 було закладено у Керчі 20 липня 2020 року.

Нагадаємо, американський генерал Бен Годжес оцінив теперішні перспективи звільнення Криму.

Читайте також провідні новини дня: