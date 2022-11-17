У Криму окупанти готуються до атаки ЗСУ: як поводяться росіяни на півострові

Російські війська у Криму готуються до атаки з боку ЗСУ, а для українських військ не буде проблемою дістатися до півострова після важких боїв, які тривають і ще відбудуться на Херсонщині.

Про це голова кримської проєктно-освітньої платформи Q-Hub Еміль Ібрагімов розповів у інтерв’ю НВ.

Він повідомив, як на сьогодні у Криму почуваються та поводяться окупанти.

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"Я знаю, що вони вводять постійно якісь рівні загроз. Як кажуть місцеві чиновники офіційно, то зараз жовтий рівень небезпеки. Тобто вони готуються до атаки. І, звісно, цей міф про те, що все спокійно і немає паніки, має заспокоювати", – розповів Ібрагімов.

За його оцінками, на сьогодні Крим перебуває в зоні ураження ЗСУ і вони контролюють всі дороги до півострова.

"Є інформація, що саме до Криму передислокують свої війська окупанти, щоб зберегти техніку і живу силу. Але вже після визволення Херсона стало зрозуміло, що повністю контролюються всі дороги в Крим – в Армянськ, Джанкой тощо. Думаю, можна зробити висновок, що кримські дороги повністю контролюються, і зараз в зоні ураження Крим все ж знаходиться. Це було ще до визволення Херсона. Але зараз, думаю, що нашим силам буде значно легше діставати до військових об'єктів і російської армії, яка розташована, тим паче, на півночі Криму", – розповів голова Q-Hub.

Коментуючи тему деокупації Криму, він також послався на слова військових експертів про те, що найскладніші бої на південному напрямку будуть у Херсонській області. Тож "вже не буде такою проблемою взяти під контроль саме кримський напрямок і дістатися Криму".

"Зараз всі очікують, що буде відбуватися на Кінбурнській косі, тому що це вихід на лівий берег; і що буде відбуватися на Мелітопольському, тобто Запорізькому напрямку; з цих двох сторін – з заходу та сходу. Після того, коли ми зрозуміємо, як там відбуваються події, які будуть успіхи наших військових на лівому березі, можна буде робити реальні висновки щодо Криму", – вважає Ібрагімов.

Він також переконаний, що лише політична воля і якісь таємні перемовини можуть вберегти російських окупантів від розгрому на Кримському напрямку.

"Але з точки зору військової стратегії, проблема визволення Криму військовим шляхом не є проблемою", – зазначив очільник Q-Hub.

Нагадаємо, у Джанкої пролунали вибухи ввечері 16 листопада, після чого в місті частково зникла електроенергія. Місцеві пабліки писали влучання в аеродром, де розташовані близько 80 одиниць російської техніки.

У Генштабі ЗСУ 17 листопада повідомили, що українські військові вийшли на берег Дніпра і тепер можуть контролювати територію, наближену до Криму.

Крим дедалі більше стає схожим на пастку для російських окупантів, адже військове командування України проводить дуже професійну військову кампанію, яка постійно звужує можливості агресора підтримувати військові угруповання. Про це заявив генерал-лейтенанта зі США Бен Годжес.

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