У Криму окупанти мобілізують рятувальників і працівників пенітенціарної служби – ЦНС

У тимчасово окупованому Криму росіяни активно вербують пожежників, рятувальників і працівників пенітенціарної служби до армії РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Аби заповнити кадровий дефіцит, який виник через мобілізацію, окупантам доводиться шукати нових працівників місцевої ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що окупанти скасували віковий ценз для пожежників, рятувальників і працівників пенітенціарної служби.

Примусово мобілізованих жителів тимчасово окупованих територій просять не підтримувати ворога та здаватися в полон.

"Бавовна" у Джанкої

У понеділок, 20 березня, в окупованому Джанкої повідомили про атаку невідомих безпілотників. Місцеві жителі повідомили, що вибух пролунав біля залізничного вокзалу.

Пізніше ГУР повідомило, що вибухи у Джанкої були пов'язані зі знищенням російських ракет "Калібр", якими окупанти планували обстріляти Україну.

Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити в Криму.

Нагадаємо, у НАТО вважають, що головною метою очікуваного наступу українських військових буде пробиття коридору до окупованого півострова Крим.

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