У Криму окупанти переганяють колони військової техніки – "АТЕШ"

Російські війська переміщують колони військової техніки через тимчасово окупований Сімферополь в Криму.

Рух "АТЕШ" у Telegram опублікував відео колон з технікою.

"Після початку контрнаступу Сил оборони України техніки через Крим перекидається дедалі більше. Її критично не вистачає, тому що знищується вона швидше, ніж встигають відновлювати. Крім того, вона все частіше ламається у пунктах постійної дислокації. Хто ж до цього причетний? Ми активно готуємося до деокупації півострова і вживатимемо всіх необхідних заходів", - йдеться у повідомленні "АТЕШ".

Нагадаємо, у ЗСУ ​​підтвердил удар по Чонгарському мосту ракетами Storm Shadow.

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