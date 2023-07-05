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У Криму окупанти переганяють колони військової техніки – "АТЕШ"

У Криму окупанти переганяють колони військової техніки – "АТЕШ"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
4009
Час на прочитання
1 хв
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У Криму окупанти переганяють колони військової техніки – "АТЕШ"

У Криму переганяють колони військової техніки. Фото: скриншот.

У Сімферополі фіксують переміщення колон військової техніки росіян.

Російські війська переміщують колони військової техніки через тимчасово окупований Сімферополь в Криму.

Рух "АТЕШ" у Telegram опублікував відео колон з технікою.   

"Після початку контрнаступу Сил оборони України техніки через Крим перекидається дедалі більше. Її критично не вистачає, тому що знищується вона швидше, ніж встигають відновлювати. Крім того, вона все частіше ламається у пунктах постійної дислокації. Хто ж до цього причетний? Ми активно готуємося до деокупації півострова і вживатимемо всіх необхідних заходів", - йдеться у повідомленні "АТЕШ".

Нагадаємо, у ЗСУ ​​підтвердил удар по Чонгарському мосту ракетами Storm Shadow.

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Дата публікації
Перегляди
4009
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