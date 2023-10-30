У Криму окупанти проводять потужні маневри: Гуменюк назвала причину

Загарбники на півострові намагаються маневрами захиститися і перерозподілити сили.

В окупованому Криму російські загарбники проводять потужні маневри своїми силами і засобами, аби захиститися від "бавовни".

Про це речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини" 30 жовтня.

Гуменюк розповіла про дії ворога у Криму.

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"Там (у Криму – ред.) відбувається дуже потужний маневр силами та засобами. Росіяни намагалися створити з Криму дуже потужний військовий хаб, де буде зберігатися і знаходитися в певному ступені готовності їх ресурс", – зауважила речниця ОК "Південь".

"І дійсно, зараз, усвідомлюючи, що сезон "бавовни" триває і досяжність Кримського півострова для Сил оборони є реальною, вони (росіяни – ред.) намагаються маневрами захиститися і перерозподілити сили", – повідомила Гуменюк.

Вона додала, що згадані сили ворога частково постачаються на лівобережжя, материкову частину України, а частково росіяни намагаються захистити те, що є у самому Криму.

Деокупація Криму

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що на сьогодні "деокупація Криму цілком реалістична, причому військовим шляхом". Подоляк також повідомив, що вже є конкретні результати.

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