У Криму окупанти влаштували масову бійку в окопі: чим усе закінчилось

У захопленому українському Криму російські окупанти влаштували масову бійку прямо в окопі. Травми отримав один із військових окупаційної армії.

Про це пишуть пропагандистські телеграм-канали.

За даними пропагандистів, конфлікт спалахнув між окупантами з Татарстану. Вони просто в окопі влаштували масову бійку. 38-річний контрактник отримав серйозні травми - перелом двох ребер, носа та черепно-мозкову травму.

Окупанта евакуювали до пункту пропуску "Джанкой", де його госпіталізували. Окупаційна "поліція" підозрює трьох земляків побитого загарбника у причетності до нападу. Пропагандисти не пишуть, що не поділили російські терористи.

Нагадаємо, начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти у Криму будують укріплення "зуби дракона", сподіваючись у такий спосіб захистити півострів.

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