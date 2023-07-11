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У Криму окупанти влаштували масову бійку в окопі: чим усе закінчилось

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2887
Час на прочитання
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У Криму окупанти влаштували масову бійку в окопі: чим усе закінчилось

Окупанти в Криму влаштували масову бійку. Фото: російська пропаганда.

Окупанта госпіталізували.

У захопленому українському Криму російські окупанти влаштували масову бійку прямо в окопі. Травми отримав один із військових окупаційної армії. 

Про це пишуть пропагандистські телеграм-канали. 

За даними пропагандистів, конфлікт спалахнув між окупантами з Татарстану. Вони просто в окопі влаштували масову бійку. 38-річний контрактник отримав серйозні травми - перелом двох ребер, носа та черепно-мозкову травму. 

Окупанта евакуювали до пункту пропуску "Джанкой", де його госпіталізували. Окупаційна "поліція" підозрює трьох земляків побитого загарбника у причетності до нападу. Пропагандисти не пишуть, що не поділили російські терористи. 

Нагадаємо, начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти у Криму будують укріплення "зуби дракона", сподіваючись у такий спосіб захистити півострів.

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Дата публікації
Перегляди
2887
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