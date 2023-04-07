У Криму окупанти змушують місцевих наркоманів та п'яниць будувати фортифікаційні споруди

У тимчасово анексованому Криму російські окупанти змушують місцевих мешканців будувати фортифікаційні споруди. Йдеться про жителів населених пунктах Джанкойського району.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу 7 квітня.

Наголошується, що до інженерних робіт переважно залучають чоловіків, більшість з яких наркомани та особи із алкогольною залежністю. Так званим працівникам окупанти обіцяють виплатити грошову винагороду. Втім, люди її не отримують або отримують не в повному розмірі.

"Зафіксовано випадки, коли обдурені люди відмовляються йти на подальшу співпрацю, після чого, озброєні окупанти силою примушують їх копати траншеї", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що в захопленому Криму будують нові укріплення, а окупаційна влада вивозить родини з півострова і розпродує майно. За його словами, півострів давно не вважають курортним півостровом. Ворожа влада перетворила його на військову базу з елементами концтабору.

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