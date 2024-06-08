У Криму паніка – окупанти готуються до висадки ЗСУ (відео, фото)

У Криму триває підготовка окупаційної влади до можливого наступу армії України.

У тимчасово окупованому Криму так звана влада готується до оборони півострова. Партизани продовжують фіксувати будівництво фортифікаційних споруд.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

На відео, зокрема видно, як окупаційні війська облаштовують лінію оборони вздовж узбережжя Чорного моря.

Фортифікаційні споруди у Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

"Швидше за все, командування російських військ, спостерігаючи за різким скороченням Чорноморського флоту, передбачає можливість висадки морської піхоти ЗСУ, адже на будівництво фортифікацій потребує значних людських ресурсів, а людей для штурмів дедалі менше", - йдеться у повідомленні.

Фортифікаційні споруди у Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Фортифікаційні споруди у Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Фортифікаційні споруди у Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, ЗМІ пишуть про підготовку української армії до ударів по Керченському мосту – що кажуть у ЗСУ.

Читайте також провідні новини дня: