Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Криму партизани проникли на аеродром і знайшли установки ППО – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
6251
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Криму партизани проникли на аеродром і знайшли установки ППО – фото

Аеродром Гвардійське в Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Партизани пробралися на аеродром окупантів у Криму.

У тимчасово окупованому Криму партизани пробралися на аеродром Гвардійське і виявили сім установок протиповітряної оборони (ППО) окупантів.   

Про це повідомляє рух "Атеш".

Так, партизани ведуть спостереження за аеродромом у Криму понад місяць.

ППО окупантів на аеродромі у Криму / ©
ППО окупантів на аеродромі у Криму
ППО окупантів на аеродромі у Криму / ©
ППО окупантів на аеродромі у Криму
ППО окупантів на аеродромі у Криму / ©
ППО окупантів на аеродромі у Криму
ППО окупантів на аеродромі у Криму / ©
ППО окупантів на аеродромі у Криму
Координати оборонних об'єктів РФ у Криму / ©
Координати оборонних об'єктів РФ у Криму

"Вже понад місяць наші агенти ведуть спостереження за згаданим аеродромом. Ми фіксуємо, що окупанти готують нові фортифікаційні споруди біля аеродрому у Гвардійському", - пише "Атеш".

Також було виявлено низку точок із оборонними об'єктами:

  • адміністративні будівлі військової частини;
  • укріплені ДОТи;
  • 7 одиниць пускових установок С-300.

За словами партизанів, розвіддані були передані кому треба ще місяць тому і вони продовжують моніторити зміни.

Нагадаємо, партизани зафіксували у Криму перекидання окупантами катерів сухопутними шляхами (відео).

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
6251
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація