У Криму партизани проникли на аеродром і знайшли установки ППО – фото

Партизани пробралися на аеродром окупантів у Криму.
У тимчасово окупованому Криму партизани пробралися на аеродром Гвардійське і виявили сім установок протиповітряної оборони (ППО) окупантів.
Про це повідомляє рух "Атеш".
Так, партизани ведуть спостереження за аеродромом у Криму понад місяць.
"Вже понад місяць наші агенти ведуть спостереження за згаданим аеродромом. Ми фіксуємо, що окупанти готують нові фортифікаційні споруди біля аеродрому у Гвардійському", - пише "Атеш".
Також було виявлено низку точок із оборонними об'єктами:
- адміністративні будівлі військової частини;
- укріплені ДОТи;
- 7 одиниць пускових установок С-300.
За словами партизанів, розвіддані були передані кому треба ще місяць тому і вони продовжують моніторити зміни.
Нагадаємо, партизани зафіксували у Криму перекидання окупантами катерів сухопутними шляхами (відео).
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