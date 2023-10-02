У Криму партизани проникли на аеродром і знайшли установки ППО – фото

Партизани пробралися на аеродром окупантів у Криму.

У тимчасово окупованому Криму партизани пробралися на аеродром Гвардійське і виявили сім установок протиповітряної оборони (ППО) окупантів.

Про це повідомляє рух "Атеш".

Так, партизани ведуть спостереження за аеродромом у Криму понад місяць.

ППО окупантів на аеродромі у Криму

ППО окупантів на аеродромі у Криму

ППО окупантів на аеродромі у Криму

ППО окупантів на аеродромі у Криму

Координати оборонних об'єктів РФ у Криму

"Вже понад місяць наші агенти ведуть спостереження за згаданим аеродромом. Ми фіксуємо, що окупанти готують нові фортифікаційні споруди біля аеродрому у Гвардійському", - пише "Атеш".

Також було виявлено низку точок із оборонними об'єктами:

адміністративні будівлі військової частини;

укріплені ДОТи;

7 одиниць пускових установок С-300.

За словами партизанів, розвіддані були передані кому треба ще місяць тому і вони продовжують моніторити зміни.

Нагадаємо, партизани зафіксували у Криму перекидання окупантами катерів сухопутними шляхами (відео).

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