У Криму партизани проникли до тренувального табору окупантів – фото, відео

Партизани влаштували вилазку до тренувального табору росіян.
У Криму партизани знайшли чергове місце розташування російських окупанті. Вони проникли до тренувального табору загарбників у Чорноморському.
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
"Наші агенти розвідали місце розташування особового складу та тренувального табору Росії в Чорноморську. База розташована на старому винзаводі, який давно не працює. На КПП кілька людей, до 120 осіб ще всередині, до 5 одиниць камазів для перевезення особового складу та боєкомплекту, одна машина зв'язку "ГАЗ-66" та УАЗі, мабуть, командирський. Координати: 45.497557, 32.717339", - розповіли партизани.
Там також додали, що агенти "Атеш" систематично займаються розвідувальними операціями для подальших диверсій та оперативно передають інформацію СОУ.
"АТЕШ" – кістка в горлі окупантів", - додали партизани.
Нагадаємо, у ГУР прокоментували спецоперації в Криму.
Читайте також провідні новини дня:
- Законопроєкт про мобілізацію: які норми обговорюють і чому розгляд перенесли на сьогодні
- Блокпости у Київській області не зникли: чим займаються майже 900 осіб і чи ловлять ухилянтів
- Росіяни хочуть створити "буферну зону" поруч з Бєлгородщиною – ISW