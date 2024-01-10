У Криму партизани проникли до тренувального табору окупантів – фото, відео

У Криму партизани знайшли чергове місце розташування російських окупанті. Вони проникли до тренувального табору загарбників у Чорноморському.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Наші агенти розвідали місце розташування особового складу та тренувального табору Росії в Чорноморську. База розташована на старому винзаводі, який давно не працює. На КПП кілька людей, до 120 осіб ще всередині, до 5 одиниць камазів для перевезення особового складу та боєкомплекту, одна машина зв'язку "ГАЗ-66" та УАЗі, мабуть, командирський. Координати: 45.497557, 32.717339", - розповіли партизани.

Партизани проникли до тренувального табору загарбників у Чорноморському

Партизани проникли до тренувального табору загарбників у Чорноморському

Партизани проникли до тренувального табору загарбників у Чорноморському

Там також додали, що агенти "Атеш" систематично займаються розвідувальними операціями для подальших диверсій та оперативно передають інформацію СОУ.

"АТЕШ" – кістка в горлі окупантів", - додали партизани.

Нагадаємо, у ГУР прокоментували спецоперації в Криму.

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