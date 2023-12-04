У Криму партизани проникли до військової частини РФ – фото техніки та координати

Партизани зробили вилазку до парку однієї з військових частин в Криму.

У тимчасово окупованому Севастополі партизанський рух "АТЕШ" проник до 810-ї бригади морської піхоти Росії.

Про це "АТЕШ" повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Наш агент зробив вилазку до парку військової частини 13140. Нам вдалося розвідати військову техніку та особовий склад, який несе службу на контрольно – технічному пункті частини", - йдеться у повідомленні.

Військова частина 810-ї бригади морської піхоти РФ в Криму

Військова частина 810-ї бригади морської піхоти РФ в Криму

Військова частина 810-ї бригади морської піхоти РФ в Криму

Військова частина 810-ї бригади морської піхоти РФ в Криму

Військова частина 810-ї бригади морської піхоти РФ в Криму

Тепер партизанам відомо про 3137 російських військових, які служать у цій бригаді. Переважна більшість з яких – мобілізовані та контрактники-водії.

"Наші агенти вже пробралися до військових частин у Криму! Це початок кінця для російських окупаційних сил на острові! Координати: 44.560247, 33.416288", - наголосили в "АТЕШ".

Нагадаємо, агент "АТЕШ" проник до однієї з частин Росгвардії в Євпаторії (фото).

Читайте також: