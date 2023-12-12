У Криму партизани проникли на територію десантно-штурмового полку РФ – фото

Партизани також розповіли про великі втрати ворога та евакуацію поранених окупантів.
У тимчасово окупованій Феодосії партизани проникли на територію 56-го гвардійського десантно-штурмового полку Росії.
Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".
Так, агент зібрав дані про особовий склад частини, техніки та озброєння.
"Окремо варто відзначити гелікоптери МІ-8, що потрапили на кадри, які використовують для евакуації поранених. Згідно з нашими джерелами, через інтенсивні бої полк зазнає великих втрат серед особового складу, у тому числі в ході погано організованих штурмів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили в "АТЕШ", втрати російське командування поповнює ув'язненими, що сильно підриває дисципліну в підрозділі та викликає незадоволення перш за все командирів на місцях.
"Надалі більше працюватимемо з особовим складом цього підрозділу. Всю зібрану інформацію буде передано СОУ", - резюмували партизани.
Нагадаємо, кримські партизани проникли до військкомату у Тулі (фото).
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