У Криму партизани проникли на територію десантно-штурмового полку РФ – фото

Партизани також розповіли про великі втрати ворога та евакуацію поранених окупантів.

У тимчасово окупованій Феодосії партизани проникли на територію 56-го гвардійського десантно-штурмового полку Росії.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Так, агент зібрав дані про особовий склад частини, техніки та озброєння.

"Окремо варто відзначити гелікоптери МІ-8, що потрапили на кадри, які використовують для евакуації поранених. Згідно з нашими джерелами, через інтенсивні бої полк зазнає великих втрат серед особового складу, у тому числі в ході погано організованих штурмів", - йдеться у повідомленні.

Розташування 56-го гвардійського десантно-штурмового полку РФ в Криму

Розташування 56-го гвардійського десантно-штурмового полку РФ в Криму

Як зазначили в "АТЕШ", втрати російське командування поповнює ув'язненими, що сильно підриває дисципліну в підрозділі та викликає незадоволення перш за все командирів на місцях.

"Надалі більше працюватимемо з особовим складом цього підрозділу. Всю зібрану інформацію буде передано СОУ", - резюмували партизани.

Нагадаємо, кримські партизани проникли до військкомату у Тулі (фото).

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