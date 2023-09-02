У Криму під час вибухів на складі з боєприпасами загинуло багато строковиків - журналіст

Журналіст зауважив, що гауляйтер Криму заявляв, що ніхто не загинув.

Український журналіст Денис Казанський повідомив, що під час ударів по складах з боєприпасами в окупованому Криму загинуло 10 солдат-строковиків. Минуло понад місяць часу, проте їх і досі не ідентифікували.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Денис Казанський звернув увагу на допис матері одного із строковиків. Там йшлось, що вона розшукує свого сина, який "зник безвісти" після вибухів на складі з боєприпасами в окупованому Криму 22 липня 2023 року.

Як зазначається у дописі, її син вважається "зниклим безвісти". Такий статус мають ще 9 строковиків.

Український журналіст зазначив, що того ж дня гауляйтер Криму Аксьонов заявляв, що через вибух складів з боєприпасами "втрат немає".

Нагадаємо, російські окупанти показали наслідки "прильоту" ракети по своїй базі в тимчасово окупованому місті Сватове Луганської області. На кадрах видно знищені паливозаправники.

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