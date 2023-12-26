У Криму після підриву десантного корабля "Новочеркаськ" спалахнули ще декілька пожеж – фото

У Криму було знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ".
У Криму після підриву великого десантного корабля "Новочеркаськ" у ніч проти 26 грудня пожежі спостерігали не лише в порту Феодосії, а й поряд із ним.
Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутників.
Так, було зафіксовано два осередки пожежі в порту і три за його межами.
Фахівці OSINT визначили, що підбитий корабель "Новочеркаськ" попередньо перебуває в точці з цими координатами – 45.0282338, 35.3913121.
Нагадаємо, сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель "Новочеркаськ".
Великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" був атакований крилатими ракетами.
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