У Криму після підриву десантного корабля "Новочеркаськ" спалахнули ще декілька пожеж – фото

У Криму було знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ".

У Криму після підриву великого десантного корабля "Новочеркаськ" у ніч проти 26 грудня пожежі спостерігали не лише в порту Феодосії, а й поряд із ним.

Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутників.

Так, було зафіксовано два осередки пожежі в порту і три за його межами.

Порт у Феодосії, де стався підрив десантного корабля "Новочеркаськ" / Фото: Telegram / Крымский ветер

Порт у Феодосії, де стався підрив десантного корабля "Новочеркаськ" / Фото: Telegram / Крымский ветер

Порт у Феодосії, де стався підрив десантного корабля "Новочеркаськ" / Фото: Telegram / Крымский ветер

Фахівці OSINT визначили, що підбитий корабель "Новочеркаськ" попередньо перебуває в точці з цими координатами – 45.0282338, 35.3913121.

Нагадаємо, сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" був атакований крилатими ракетами.

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