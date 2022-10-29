У Криму показали "кіно" про знищення кораблів РФ: хакери зламали телеканали пропагандистів на півострові (відео)

У тимчасово окупованому Криму хакери зламали ключові пропагандистські телеканали Росії, які працюють на території півострова і показали відео зі знищенням російських кораблів.

Відповідне відео також оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

"Кримчани можуть насолоджуватись кадрами знищення кораблів Чорноморського флоту Росії у Севастополі", - написав Цаплієнко.

Також, за його словами, існує велика ймовірність, що декілька кораблів не просто пошкоджені, а повністю потоплені.

Нагадаємо, у суботу 29 жовтня, рано-вранці у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Окупаційна влада міста повідомила, що нібито Чорноморський флот РФ "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою.

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що офіційну інформацію про події у Севастополі готують, але, напевно, це була атака "бойових комарів".

Військовий експерт Павло Нарожний назвав цілком ймовірною версію окупантів про атаку безпілотниками, а також припустив якусь "невелику диверсійну операцію".

Припускається, що в Севастополі можуть горіти чотири російські кораблі, проте це поки що непідтверджені дані.

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