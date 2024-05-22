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У Криму помітили окупантів з Ленінградського військового округу – яка причина (фото)

У Криму помітили окупантів з Ленінградського військового округу – яка причина (фото)

Джанкой: окупанти з Ленінградського військового округу РФ / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

До Джанкоя прибула чергова партія російських солдат.

У тимчасово окупованому Джанкої у Криму помітили солдат окупаційної армії РФ з Ленінградського військового округу.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".  

"Ймовірно, через великі втрати в районі українського плацдарму в Кринках РФ змушена задіяти всі можливі ресурси для компенсації втрат у живій силі та техніці", - йдеться у повідомленні.

Джанкой: окупанти з Ленінградського військового округу РФ / © Telegram / Рух
Джанкой: окупанти з Ленінградського військового округу РФ / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"
Джанкой: окупанти з Ленінградського військового округу РФ / © Telegram / Рух
Джанкой: окупанти з Ленінградського військового округу РФ / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"
Техніка РФ у Джанкої / © Telegram / Рух
Техніка РФ у Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"
Техніка РФ у Джанкої / © Telegram / Рух
Техніка РФ у Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, Рефат Чубаров розповів, скільки у Криму військових об'єктів росіян.

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