У Криму помітили окупантів з Ленінградського військового округу – яка причина (фото)

До Джанкоя прибула чергова партія російських солдат.
У тимчасово окупованому Джанкої у Криму помітили солдат окупаційної армії РФ з Ленінградського військового округу.
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
"Ймовірно, через великі втрати в районі українського плацдарму в Кринках РФ змушена задіяти всі можливі ресурси для компенсації втрат у живій силі та техніці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Рефат Чубаров розповів, скільки у Криму військових об'єктів росіян.
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