У Криму помітили окупантів з Ленінградського військового округу – яка причина (фото)

У тимчасово окупованому Джанкої у Криму помітили солдат окупаційної армії РФ з Ленінградського військового округу.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Ймовірно, через великі втрати в районі українського плацдарму в Кринках РФ змушена задіяти всі можливі ресурси для компенсації втрат у живій силі та техніці", - йдеться у повідомленні.

Джанкой: окупанти з Ленінградського військового округу РФ / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Джанкой: окупанти з Ленінградського військового округу РФ / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Техніка РФ у Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Техніка РФ у Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, Рефат Чубаров розповів, скільки у Криму військових об'єктів росіян.

Читайте також провідні новини дня: