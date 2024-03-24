У Криму пошкодили великі десантні кораблі РФ "Ямал" та "Азов": характеристики, фото

Також було уражено вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Збройні сили України повідомили про ураження у Криму двох великих десантних кораблів – "Ямал" та "Азов". Також є влучання в центр зв'язку та по декількох об'єктах інфраструктури російського Чорноморського флоту Росії.

ТСН.ua зібрав характеристики пошкоджених у Криму російських кораблів.

Великий десантний корабель "Ямал"

У Криму уразили великий десантний корабель "Ямал" / Фото: з відкритих джерел

"Ямал" – великий десантний корабель проєкту 775М. Судно збудували у Гданську (Польща) 1987 року для ВМФ СССР.. До складу Чорноморського флоту РФ "Ямал" увійшов 1988 року. Спочатку корабель мав найменування "БДК-67". А від січня 2002 року – "Ямал", після того, як шефство над кораблем взяла адміністрація Ямало-Ненецького автономного округу Російської Федерації.

Такі кораблі призначені для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Спроможні транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками.

Кораблі цього проєкту є основою російського флоту. До 1977 вони класифікувалися як "середні десантні кораблі".

"Ямал" 2000 року виконав завдання з вивезення військової техніки з Грузії.

Брав участь у оперативно-стратегічних навчаннях "Захід-2009" у Білорусі, що відбулися від 18 по 29 вересня 2009 року.

30 грудня 2017 року судно отримало пошкодження внаслідок зіткнення із суховантажем.

У червні 2023 року ВДК "Ямал", який повернувся після ремонту, взяв участь у навчаннях Чорноморського флоту.

За даними InformNapalm, ВДК "Ямал" брав участь в операції із захоплення Криму 2014 року.

Тактико-технічні характеристики:

Швидкість: 18 вузлів (близько 33,3 км);

Дальність плавання: 6000 миль (9 656 км) при 12 вузлах (22,2 км);

Екіпаж: 87 осіб.

Розміри:

Водотоннажність: 4080 тонн;

Довжина: 112,5 м;

Ширина: 15 м;

Осадка: 3,7 м.

Енергетична установка: два дизелі, два гвинти, потужність – 19 200 к.с.

Зброя:

2 здвоєні 57-мм артилерійські установки АК-725;

2 пускові установки реактивної системи залпового вогню А-215 "Град-М";

4 пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2".

На борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки та вантажів та 225 десантників.

Великий десантний корабель "Азов"

Великий десантний корабель "Азов" / Фото: з відкритих джерел

"Азов" – великий десантний корабель проєкту 775 побудований у Гданську (Польща). До складу російського флоту увійшов 1990 року під іменем "БДК-54".

Корабль дислокується на військово-морській базі Чорноморського флоту і входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів.

Назву "Азов" отримав 2000 року. Раніше так називався великий протичовновий корабель Чорноморського флоту Росії.

Тактико-технічні характеристики:

Швидкість: 18 вузлів (близько 33,3 км);

Дальність плавання: 6000 миль (9 656 км) при 12 вузлах (22,2 км);

Екіпаж: 87 осіб.

Розміри:

Водотоннажність: 4080 тонн;

Довжина: 112,5 м;

Ширина: 15 м;

Осадка: 3,7 м.

Енергетична установка: два дизелі, два гвинти, потужність – 19 200 к.с.

Зброя:

артилерійська установка АК-176;

2 шестиствольні артилерійські установки АК-630;

система залпового вогню УМС-73 "Град";

чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2".

На борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки та вантажів та 225 десантників.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі ввечері 23 березня пролунали потужні вибухи.

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