У Криму пошкодили великі десантні кораблі РФ "Ямал" та "Азов": характеристики, фото

Також було уражено вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ у Севастополі.
Збройні сили України повідомили про ураження у Криму двох великих десантних кораблів – "Ямал" та "Азов". Також є влучання в центр зв'язку та по декількох об'єктах інфраструктури російського Чорноморського флоту Росії.
ТСН.ua зібрав характеристики пошкоджених у Криму російських кораблів.
Великий десантний корабель "Ямал"
"Ямал" – великий десантний корабель проєкту 775М. Судно збудували у Гданську (Польща) 1987 року для ВМФ СССР.. До складу Чорноморського флоту РФ "Ямал" увійшов 1988 року. Спочатку корабель мав найменування "БДК-67". А від січня 2002 року – "Ямал", після того, як шефство над кораблем взяла адміністрація Ямало-Ненецького автономного округу Російської Федерації.
Такі кораблі призначені для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Спроможні транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками.
Кораблі цього проєкту є основою російського флоту. До 1977 вони класифікувалися як "середні десантні кораблі".
"Ямал" 2000 року виконав завдання з вивезення військової техніки з Грузії.
Брав участь у оперативно-стратегічних навчаннях "Захід-2009" у Білорусі, що відбулися від 18 по 29 вересня 2009 року.
30 грудня 2017 року судно отримало пошкодження внаслідок зіткнення із суховантажем.
У червні 2023 року ВДК "Ямал", який повернувся після ремонту, взяв участь у навчаннях Чорноморського флоту.
За даними InformNapalm, ВДК "Ямал" брав участь в операції із захоплення Криму 2014 року.
Тактико-технічні характеристики:
- Швидкість: 18 вузлів (близько 33,3 км);
- Дальність плавання: 6000 миль (9 656 км) при 12 вузлах (22,2 км);
- Екіпаж: 87 осіб.
Розміри:
- Водотоннажність: 4080 тонн;
- Довжина: 112,5 м;
- Ширина: 15 м;
- Осадка: 3,7 м.
Енергетична установка: два дизелі, два гвинти, потужність – 19 200 к.с.
Зброя:
- 2 здвоєні 57-мм артилерійські установки АК-725;
- 2 пускові установки реактивної системи залпового вогню А-215 "Град-М";
- 4 пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2".
На борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки та вантажів та 225 десантників.
Великий десантний корабель "Азов"
"Азов" – великий десантний корабель проєкту 775 побудований у Гданську (Польща). До складу російського флоту увійшов 1990 року під іменем "БДК-54".
Корабль дислокується на військово-морській базі Чорноморського флоту і входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів.
Назву "Азов" отримав 2000 року. Раніше так називався великий протичовновий корабель Чорноморського флоту Росії.
Тактико-технічні характеристики:
- Швидкість: 18 вузлів (близько 33,3 км);
- Дальність плавання: 6000 миль (9 656 км) при 12 вузлах (22,2 км);
- Екіпаж: 87 осіб.
Розміри:
- Водотоннажність: 4080 тонн;
- Довжина: 112,5 м;
- Ширина: 15 м;
- Осадка: 3,7 м.
Енергетична установка: два дизелі, два гвинти, потужність – 19 200 к.с.
Зброя:
- артилерійська установка АК-176;
- 2 шестиствольні артилерійські установки АК-630;
- система залпового вогню УМС-73 "Град";
- чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2".
На борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки та вантажів та 225 десантників.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі ввечері 23 березня пролунали потужні вибухи.
Читайте також провідні новини дня: