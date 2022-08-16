У Криму повідомляють про вибухи: піднявся величезний стовп диму (відео)

Українці в коментарях припускають, що до Криму завезли "дуже гарячу кукурудзу".

У Джанкойському районі окупованого Криму вранці 16 серпня знову повідомляють про вибухи та масштабну пожежу.

Відео величезного стовпу диму, який видно із різних точок півострова, опублікували місцеві мешканці в Мережі.

За попередньою інформацією, детонує склад російських боєприпасів у селище Азовське. Окупаційна влада наразі подію ніяк не прокоментувала.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна в 2022 році проведе засідання Кримської платформи. Також 15 серпня було створено Консультативну раду з питань деокупації.

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