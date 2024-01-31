У Криму повітряна тривога – окупанти закрили міст

На півострові оголосили сигнал небезпеки.
У тимчасово окупованому Криму вдень 31 січня лунає повітряна тривога.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Крим, привіт. Працює ППО ворога в районі Севастополя", - розповів він.
За його словами, окупанти закрили Кримський міст.
Так званий "голова" окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російські військові використовують засоби маскування.
Нагадаємо, в Україні 31 січня вдруге за день оголошено масштабну повітряну тривогу. Регіони "почервоніли" через загрозу "Кинджалів".
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