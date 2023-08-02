У Криму прогриміли вибухи в районі двох авіабаз: перекрито міст (фото)

В окупованому Криму 2 серпня пролунали вибухи у Сімферополі та в районі населених пунктів Гвардійське та Новофедорівка, де розташовані військові аеродроми.

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали.

Так, про звуки вибухів повідомляється у Сімферополі та в районі, а саме – селищі Гвардійське. Зазначається, що у селищі був дуже потужний вибух і "шапка" у повітрі.

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Зауважимо, у Гвардійському розташована однойменна авіабаза, яку на сьогодні контролюють Повітряно-космічні сили Росії. На аеродромі базується російський 37-й змішаний авіаційний полк.

Окрім того, повідомляється про роботу ППО у селищі Новофедорівка Сакського району, де теж розташований військовий аеродром.

Внаслідок бавовни окупанти тимчасово перекрили рух Керченським мостом.

Російська окупаційна влада Криму наразі не коментувала "бововну" на півострові.

У Криму 2 серпня пролунала низка вибухів / Фото: кримські Телеграм-канали

Нагадаємо, 30 липня в Росії заявили про спробу атаки 25 безпілотниками по Криму. В Міноборони РФ запевнили, що всі дрони були начебто збиті. Постраждалих та руйнувань не було.

А ввечері 31 липня російські загарбники вкотре перекривали рух на Кримському мосту та оголошували там повітряну тривогу, про причини чого не повідомлялося. Водночас на залізничному вокзалі в окупованій Керчі було оголошено евакуацію через повідомлення про замінування.

Додамо, напередодні таблоїд Sunday Express із посиланням на власні джерела повідомив, що британські військові на закритій базі країни тренують українських спецпризначенців, щоб допомогти звільнити Крим до Різдва.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "І досі висить! Ремонт Керченського моста затягнувся не на жарт"

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