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У Криму пролунав потужний вибух: Міноборони РФ заявило про ракетну атаку (фото)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У Криму пролунав потужний вибух: Міноборони РФ заявило про ракетну атаку (фото)

Клуби диму після вибуху у Джанкої / Фото: із соцмереж

На опублікованих очевидцями світлинах видно дим, що здіймається в районі Джанкоя.

У суботу, 7 жовтня, мешканці деяких районів тимчасово окупованого Криму чули потужний вибух. У небі над Джанкоєм клубочиться дим.

Про це повідомляє Telegram-канал “Крымский ветер”, опублікувавши відповідні фото.

У повідомленні йдеться, що близько 17:50 про гучний вибух повідомили очевидці з Чорноморського, Красноперекопського та Джанкойського районів.

Слід від ракети у небі над Кримом / © із соцмереж
Слід від ракети у небі над Кримом / Фото: із соцмереж

На одному фото видно слід від ракети, на інших - дим, що здіймається в районі Джанкоя.

У Міноборони РФ заявили про атаку ЗСУ модернізованою зенітною ракетою С-200. За словами представників окупаційної армії, близько 18:00 атаку “було відбито”, а ракету знищено, як завжди, “на підльоті”.

По якому саме військовому об’єкту було завдано удару і чому над Джанкоєм піднімаються клуби чорного диму, в російському Міноборони сором’язливо промовчали.

Офіційних повідомлень від представників української влади щодо ймовірного ракетного удару по ворожих об’єктах в тимчасово окупованому Криму наразі не було.

Нагадаємо, раніше окупаційна влада Криму повідомила, що вночі, 6 жовтня, в Севастополі пролунали гучні вибухи через нібито атаку двох "безекіпажних морських катерів".

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Дата публікації
Перегляди
3925
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