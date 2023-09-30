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У Криму РФ перекидає бойові катери сухопутними шляхами – боїться ударів ЗСУ (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Криму РФ перекидає бойові катери сухопутними шляхами – боїться ударів ЗСУ (відео)

Бойові катери РФ на трасі у Криму/ Фото: скриншот

Російські загарбники змінюють військову логістику через удари українських дронів.

У тимчасово окупованому Криму росіяни перекидають бойові катери сухопутними шляхами через можливі удари ЗСУ дронами.  

Про це повідомляє військовий партизанський рух "Атеш".

Там зазначили, що під час розвідувального завдання агент "Атеш" зафіксував перекидання бойових катерів типу "Раптор" трасою Н06 у бік Севастополя. Ці катери використовують для патрулювання берегової лінії Криму.

"Очевидно, що рашисти дуже налякані атаками українських дронів і незабаром не залишиться місць у Чорному морі, де вони будуть у безпеці" - йдеться у повідомленні.

Також агент виявив ремонтну базу окупантів на в'їзді до Бахчисараю.

"44.74399, 33.82226. росіяни мали необережність не замаскувати свої КАМАЗи. Чекайте на привіт", - попереджає "Атеш".

Рембаза окупантів у Криму / © Telegram / Рух
Рембаза окупантів у Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"
Координати рембази окупантів у Криму / © Telegram / Рух
Координати рембази окупантів у Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, експерт пояснив, чому з окупованих Росією 2014 року територій України буде важко витіснити ідеологію "руского міра".

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Дата публікації
Перегляди
428
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