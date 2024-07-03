У Криму російські військові вбили українця на очах його родини: що з дружиною і дитиною

На захоплених Росією українських землях панує небезпека та беззаконня.

На тимчасово окупованій території російські військові побили родину з Херсонщини, внаслідок чого загинув чоловік, а жінка отримала важку травму.

Про це повідомив рух опору "Жовта стрічка".

Зазначається, що надзвичайна ситуація сталася по дорозі з Херсонщини до Криму.

"Напередодні сім'я, чоловік і дружина з дитиною та ще одним дорослим, направляючись по дорозі до Криму, були зупинені та жорстоко побиті військовослужбовцями РФ, які знаходилися у нетверезому стані", - йдеться у повідомленні.

Чоловік отримав травми, несумісні з життям, і помер за кілька годин. У жінки черепно-мозкова травма, тому вона має проблеми з функціонуванням мозку. Інший дорослий та дитина зазнали легких травм.

У Русі опору підкреслили, що окупаційна влада не спроможна контролювати військових злочинців РФ, а ця ситуація, як і безліч схожих історій, залишиться безкарною з їхньої сторони.

Нагадаємо, у Бериславському районі на Херсонщині окупанти скинули вибухівку із дрона на трактор, який працював у полі.

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