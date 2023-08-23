У Криму – серія вибухів: міг бути уражений ракетний комплекс "Бастіон" (фото)

В окупованому Криму в районі села Оленівка пролунало сім вибухів вдень 23 серпня.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали та українські моніторингові канали.

Кримські медіа заявили про сім вибухів у районі села Оленівка Чорноморського району та про ураження ворожих радіолокаційних станцій на мисі Тарханкут. Мис розташований у районі сіл Оленівка, Мар'їне та селища Чорноморське.

Українські пабліки та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко інформують, що у Криму, ймовірно, був уражений російський береговий ракетний протикорабельний комплекс "Бастіон". Він є одним з носіїв ракет "Онікс", якими російські окупанти атакують Україну, зокрема здебільшого – Одеську область.

Водночас у Держприкордонслужбі України на "бавовну" на окупованому півострові відреагували жартівливим дописом: "У Криму атракціон і нові забави. Підгорів ваш "бастіон", та це лише пів справи".

Вибухи в Криму 23 серпня / Фото з місцевих Телеграм-каналів

Вибухи в Криму 23 серпня / Фото з місцевих Телеграм-каналів

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 23 серпня три години атакували дронами Одещину. Окупанти влучили у Подунав'ї у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс, завдавши руйнувань.

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