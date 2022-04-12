У Криму школярів змушують писати "листи подяки" солдатам, які воюють проти України

У Криму школярів змушують писати "листи подяки" солдатам, які воюють проти України

Кожна школа отримує ​​планові показники написання листів відповідно до кількості учні.

"Влада" тимчасово окупованого Криму змушує учнів шкіл писати "листи подяки" солдатам, які воюють проти України.

Про це повідомила Кримська правозахисна група.

Повідомляється, що на написання листів відведено один урок у кожному класі. Учням радять писати слова подяки окупантам за те, що вони нібито "охороняють мир та спокій у Криму".

Планові показники написання листів відповідно до кількості учнів "влада" відправляє в кожну школу. Додатково у шкільних чатах опитують батьків, якщо хтось із дітей таких листів не писав.

Нагадаємо, в Росії дітей змушують писати листи солдатам, які воюють проти "фашистів" в Україні.

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