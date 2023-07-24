У Криму створюються передумови для звільнення півострова — Коваленко розкрив подробиці

Звільнення Криму неминуче, адже півострів є невіддільною частиною України, яка тимчасово окупована росіянами.

У Криму ведеться планова робота зі знищення об’єктів російських окупантів, зокрема, складів з боєприпасами, що є необхідною передумовою для звільнення півострова.

Про це в ефірі телеканалу FREEDOM заявив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

За його словами, на території тимчасово окупованого півострова Крим зараз дійсно ведеться планова робота зі знищення об’єктів, таких як склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами і не тільки, а також низки інших об’єктів.

“Цей процес відбувається, адже півострів Крим є невіддільною частиною України, яка тимчасово окупована росіянами. Відтак, для створення передумов до звільнення півострова необхідно провести певний комплекс дій. Серед них і знищення подібного роду об’єктів”, — розповів Олександр Коваленко.

До того ж, додав він, з цих об’єктів йде забезпечення всім необхідним південного угруповання російських окупаційних військ у Запорізькій області й Лівобережній частині Херсонської області. “Крим виконує роль транзитного логістичного хабу, через який провозять все матеріально-технічне забезпечення російських окупантів. Воно осідає частково в Криму, а частково одразу відправляється на материковий південь України. Власне, те, що осідає, має бути знищеним”.

Експерт вважає, що росіяни використовують туристів у цьому випадку більшою мірою як прикриття, звичайно ж: “Але якщо вже зовсім відверто — на території Криму така величезна кількість об’єктів, які слід ліквідувати, що туристи якось не сильно вплинуть як прикриття для цих об’єктів. Вони розташовані не тільки, наприклад, у районах дійсно туристичних, а й, наприклад, у центрі Криму або на півночі Криму”.

“Безумовно, це все свідчить про те, що там туризму особливо немає на сьогодні, і там можна цілком успішно знищувати такі об’єкти, не задумуючись про якісь жертви”, — резюмував Олександр Коваленко.

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Вибухи та інша "бавовна" в Криму

Нагадаємо, в ніч проти 24 липня у Криму було чутно вибухи у різних районах півострова – Феодосії, Армянська, Старому Криму, Сімферополя та Джанкоя.

Напередодні, 22 липня, "бавовна" сталася у кримському селищі Октябрське. Росіяни заявляли про удари дронами по нафтобазі та аеродрому.

Ще днем раніше сильний вибух прогримів в окупованому Севастополі. Після цього над містом здійнявся стовп густого диму.

Окрім того, 20 липня повідомлялося про вибухи у Криму неподалік від військового аеродрому біля Гвардійського. Російські пабліки вказували, що це була спроба атаки безпілотниками по летовищу.

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