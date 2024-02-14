У Криму вдруге за день пролунали вибухи: місцеві відчули вибухову хвилю

Звуки вибухів було чутно у Джанкойському, Совєтському та Нижньогірському районах.

В окупованому Криму вдруге за 14 лютого пролунали звуки вибухів. Зокрема, їх було чутно у Джанкойському, Совєтському та Нижньогірському районах.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У Джанкойському районі об 11:03 (за московським часом) було чути вибух. І після нього пролунала серія невеликих вибухів, розповіли місцеві жителі.

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В опублікованих даних також вказується, що в Совєтському районі Криму знову чутно вибухи. У будинках від вибухової хвилі хиталися двері.

Місцеві жителі розповіли, що поки ніде не видно стовпів диму, які б підіймалися в небо.

Ці ж вибухи чутно і в Нижньогірському районі півострова.

Нагадаємо, вранці 14 лютого в Чорному морі біля берегів Криму вже гриміли вибухи. Згодом у ЗСУ повідомили про знищення російського великого десантного корабеля "Цезар Куніков".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Просто в річницю загибелі свого тезки! Бойовий десантний корабель "Цезар Куніков" підбили

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