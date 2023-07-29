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У Криму вибухнув склад боєприпасів: у ГУР показали "бавовну"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Криму вибухнув склад боєприпасів: у ГУР показали "бавовну"

У Криму вибухнув склад з боєприпасами. / Фото: соцмережі

У тимчасово окупованому Криму вибухнув склад боєприпасів окупантів.

У Козачій бухті у Криму, розташованій за 15 кілометрів від центру Севастополя, ввечері 28 липня вибухнув склад з боєприпасами окупантів. Там дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти РФ.  

Відео опублікувала пресслужба ГУР.

Як розповіли свідки, у Козачій бухті пролунали два вибухи, а згодом – звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції.

Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на "тимчасовому складі" боєкомплекту окупантів.

Нагадаємо, окупанти вдвічі скоротили угруповання кораблів у Чорному морі.

У ГУР показали "бавовну" у Криму на складі боєприпасів

У ГУР показали "бавовну" у Криму на складі боєприпасів

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Перегляди
772
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