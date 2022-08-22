У Криму випадково сфотографували засоби російської ППО з точною геолокацією: фото

В об’єктив фотоапарата відпочивальників у тимчасово окупованому Криму потрапили російські зенітно-ракетні комплекси С-400.

Швейцарський дослідник супутникових знімків Бенджамін Пітте опублікував знімки із соцмереж росіян, що відпочивали біля окупованої Євпаторії. На фото видно російську батарею протиповітряної оборони С-400.

Про це він написав у своєму Twitter.

“Нове фото підтверджує розташування батареї ППО під Євпаторією. Техніка прибула на місце близько 20 липня”, - зауважив він у підписі до одного із фото.

Фотографії містили геолокаційні позначки, які дозволили аналітику точно встановити розташування батареї.

“Тут знаходиться батарея ППО: 45.1809403, 33.2317835”, - уточнив Бенджамні Пітте.

Russian AD position somewhere around the Yevpatoria salt lake pic.twitter.com/d8119VLYzu — Benjamin Pittet (@COUPSURE) August 21, 2022

Після цього журналісти “Радіо Свобода” знайшли у соцмережах відпочиваючих знімки цих батарей, зроблені курортниками на дуже близькій дистанції.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Євпаторії та Заозерному на Кримському півострові пролунали вибухи. Ймовірно, спрацювала ППО окупантів.

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