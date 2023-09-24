У Криму впевнені, що після удару по штабу ЧФ, Керченський міст знищать остаточно – Чубаров

У окупантів збільшуються панічні настрої після чергової атаки ЗСУ по Криму.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що після удару по штабу Чорноморського флоту у Криму люди з проросійською позицією починають ставити вимоги до влади стосовно систем протиповітряної оборони.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

Як розповів Чубаров, гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що під час пожежі в штабі Чорноморського флоту все навколо згоріло.

"Він каже, що там була ікона з зображенням адмірала Ушакова, який зарахований російською православною церквою до "лику святих". І нібито рама дерев'яна згоріла, але полотно, на якій зображено адмірала ціле. Він хоче 15 жовтня провести хресну ходу по всіх населених пунктах Севастополя", - повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Рефат Чубаров також додав, що мешканці тимчасово окупованого Криму навіть прогнозують, що будуть нові атаки, а Керченський міст буде знесено.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат, розповів, що ЗСУ завдали показовий удар по будівлі штабу командування Чорноморського флоту Росії в Севастополі, де відбувалися певні заходи у ворога.

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