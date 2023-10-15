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У Криму встановили загородження на вході до Севастопольської бухти – супутникові знімки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
2032
Час на прочитання
1 хв
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У Криму встановили загородження на вході до Севастопольської бухти – супутникові знімки

Кримський міст / Фото: Associated Press

У Криму намагаються захистити Чорноморський флот РФ від нових атак України.

У тимчасово окупованому Криму російські військові встановили загородження на вході до Севастопольської бухти, де розташована головна база Чорноморського флоту.     

Про це повідомив військовий аналітик Бреді Африк і показав супутникові знімки.

"Ось нещодавній погляд на бар'єри, які Росія встановила на вході до Севастопольської гавані у Криму, щоб протистояти українським військово-морським безпілотникам", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ВМС розповіли, куди окупанти перекидають кораблі ЧФ РФ із Севастополя.

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Дата публікації
Перегляди
2032
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