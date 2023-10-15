У Криму встановили загородження на вході до Севастопольської бухти – супутникові знімки

У Криму намагаються захистити Чорноморський флот РФ від нових атак України.

У тимчасово окупованому Криму російські військові встановили загородження на вході до Севастопольської бухти, де розташована головна база Чорноморського флоту.

Про це повідомив військовий аналітик Бреді Африк і показав супутникові знімки.

"Ось нещодавній погляд на бар'єри, які Росія встановила на вході до Севастопольської гавані у Криму, щоб протистояти українським військово-морським безпілотникам", – йдеться у повідомленні.

Here's a recent look at the barriers Russia has placed at the entrance to Sevastopol harbor in Crimea to counter Ukraine's naval drones. pic.twitter.com/PLzlsgL3Cu — Brady Africk (@bradyafr) October 14, 2023

Нагадаємо, у ВМС розповіли, куди окупанти перекидають кораблі ЧФ РФ із Севастополя.

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