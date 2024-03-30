У Криму є загроза: Гуменюк пояснила, до яких дій може вдатися армія РФ

В ОК "Південь" розповіли про загрозу з Криму.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк наголошує – попри те, що у Криму росіяни стрімко втрачають свою техніку, зокрема кораблі, ворог може зважитися на відчайдушну операцію.

Про це вона розповіла "24 Каналу".

За її словами, залишки деяких російських десантних кораблів ще "кружляють навколо Криму".

Як каже Гуменюк, хоча у росіян залишилося не так багато десантних кораблів. Утім, небезпека є і її варто оцінювати адекватно.

"Ми розуміємо, що вони (росіяни – ред.) можуть вдатися до такої відчайдушної операції, навіть приреченої на провал, але для демонстрації відданості царю", – пояснила вона.

Нагадаємо, росіяни у березні посилили атаки по Одесі.

Читайте також провідні новини дня: