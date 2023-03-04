У Криму Z-прихильники вимагають покарання для жінки, яка слухала на всю гучність пісню "Чорнобаївка"

У Криму поплічники країни-агресора вимагають покарання для жінки, яка слухала в автомобілі пісню "Чорнобаївка". Зокрема, Z-прихильники ініціювали звернення в правоохоронні органи.

Про це пишуть окупаційні Telegram-канали.

Місцеві жителі на знак невдоволення розповсюдили кадри з жінкою, що стоїть біля авто, із салону якого долинають звуки пісні "Чорнобаївка" українського гурту "ДІТИ Фрістайла".

"Жінка, яка ввімкнула на повну гучність українську націоналістичну пісню "Чорнобаївка", в тексті якої схвалюються дії ЗСУ та містяться заклики до вбивств російських солдатів, потрапила на відео", – похвалилися Z-пропагандисти.

Один з пропагандистських телеграм-каналів назвав її "дамочкою з дуже поганим музичним смаком".

"З огляду на той факт, що українська націоналістична пісня звучала в момент, коли автомобіль жінки перебував на громадській парковці, багато користувачів соцмереж у коментарях зазначили, що формально це публічне виконання забороненої пісні та дискредитація ЗС РФ, закликавши правоохоронні органи розібратися в ситуації", – йдеться у повідомленні пропагандистів.

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Йдеться про пісню "Чорнобаївка" гурту "ДІТИ Фрістайла", через яку так підгорає у прихильників окупантів.

Водночас у Євпаторії російські окупанти по всьому узбережжю почали рити окопи. Місцеві мешканці нарікають на те, що сезон відпочинку, який наближається, військові РФ зривають.

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