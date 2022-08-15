У Криму заарештували діджея, який включив українську пісню у кафе

Російський суд у Криму заарештував на 10 діб діджея, який поставив пісню "Дике поле" українського репера YARMAK у кафе "Краб" міста Щолкіне.

Про це повідомляє підконтрольний Росії Ленінський районний суд Криму, пише видання "Крим. Реалії".

Чоловіка звинуватили у тому, що у кафе на проекторі демонструвалася "нацистська символіка" забороненого у Росії українського полку "Азов".

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"У судовому засіданні правопорушник свою провину визнав частково, пояснивши, що виконував функції діджея у вказаному кафе. Відео з українською піснею їм було поставлено на замовлення одного з відвідувачів кафе, проте зміст пісні та відеокліп до неї йому не були відомі", – йдеться у повідомленні суду.

Діджея було заарештовано на 10 діб з "конфіскацією предмета адміністративного правопорушення". Рішення суду може бути оскаржене.

ЗМІ опублікували відео зізнань діджея та чоловіка, який замовив пісню "Дике поле". За цими даними, заарештованого звуть Юрій Радіонов, чоловіка, який замовив пісню – Дмитро Гент. Останній заявив, що замовив українську пісню, заплативши за це діджею.

Крім того, в соцмережах опубліковано відео, на якому видно, що у кафе "Краб" транслювався кліп "Дике поле". Він закінчується написом "Слава ЗСУ".

Нагадаємо, стало відомо, хто підірвав Північно-Кримський канал. Заступника командувача Чорноморського флоту РФ і командира бригади судитимуть за підрив Північно-Кримського каналу на Херсонщині.

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