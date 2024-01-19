У Криму затонув російський корабель "Тарантул": в ISW розповіли, хто до цього причетний

Українські удари по тимчасово окупованому Криму потопили російський корвет типу "Тарантул".

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

"Українські партизани та супутникові знімки підтвердили, що українські удари по окупованому Криму наприкінці грудня 2023 року потопили російський корвет типу "Тарантул" поблизу Севастополя", — йдеться у повідомленні.

18 січня партизанський рух "Атеш" повідомив про виявлення затонулого корвета типу "Тарантул" у Графській бухті Севастополя.

Згідно із заявами російської та окупаційної влади Криму, 29 і 30 грудня 2023 року російські військові нібито відбили удари українських повітряних та морських дронів по Севастополю.

"Це підтвердження раніше невідомого успішного українського удару вказує на те, що нещодавня ударна кампанія України проти окупованого Криму, можливо, була більш успішною, ніж це було підтверджено відкритими джерелами", — заявили аналітики ISW.

В Інституті вивчення війни також нагадали, що влітку 2023 року українські військові здійснили успішний удар по Чорноморському флоту Росії, що змусило окупантів відвести кораблі від основної бази в Севастополі.

Раніше повідомлялося, що російське судно могли підбити декілька тижнів тому під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів у Криму, розповіли координатори підпілля. Командування ЗСУ наразі не підтверджувало знищення ворожого корабля типу "Тарантул".

Корабель "Тарантул" - це тип радянських патрульних катерів. Проєкт розроблений в середині 1960-х років на базі ракетних катерів проєкту 205. Впродовж 1967-1989 років у Ленінграді та Владивостоку було побудовано 137 одиниць.

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