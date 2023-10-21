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У Криму знайшли велике місце розташування військ РФ – фото та координати

У Криму знайшли велике місце розташування військ РФ – фото та координати

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Криму знайшли велике місце розташування військ РФ – фото та координати

Місце розташування військ РФ у Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Велике місце дислокації окупантів партизани виявили у районі Джанкоя.

У Криму партизани виявили велике місце дислокації окупантів у районі Джанкоя. Об'єкт добре охороняється та оточений оборонними спорудами.  

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Там зазначили, що велике місце дислокації російських військ виявили на зерноскладі у селі Зарічне Джанкойського району.

"За наявною інформацією, там перебуває близько 20 одиниць автомобільної техніки, серед яких є як тентовані "Урали" і "Камази", так і паливозаправники. Під'їзди до об'єкту охороняються військовими Росії біля облаштованих оборонних позицій. Нам відомо, що особовий склад розквартований по всьому населеному пункті. Координати: 45.743882181627114, 34.49290617688822", - йдеться у повідомленні.

Місце дислокації окупантів в районі Джанкоя, Крим / ©
Місце дислокації окупантів в районі Джанкоя, Крим
Місце дислокації окупантів в районі Джанкоя, Крим / ©
Місце дислокації окупантів в районі Джанкоя, Крим
Місце дислокації окупантів в районі Джанкоя, Крим / ©
Місце дислокації окупантів в районі Джанкоя, Крим
Місце дислокації окупантів в районі Джанкоя, Крим / ©
Місце дислокації окупантів в районі Джанкоя, Крим
Місце дислокації окупантів в районі Джанкоя, Крим / ©
Місце дислокації окупантів в районі Джанкоя, Крим

"АТЕШ" наголошує, що постійно веде розвідку місцезнаходження особового складу та техніки окупантів у Криму. 

Нагадаємо, у Криму партизани проникли на Євпаторійський авіаційний ремонтний завод (фото).

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Дата публікації
Перегляди
260
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