У Криму знайшли велике місце розташування військ РФ – фото та координати

У Криму партизани виявили велике місце дислокації окупантів у районі Джанкоя. Об'єкт добре охороняється та оточений оборонними спорудами.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Там зазначили, що велике місце дислокації російських військ виявили на зерноскладі у селі Зарічне Джанкойського району.

"За наявною інформацією, там перебуває близько 20 одиниць автомобільної техніки, серед яких є як тентовані "Урали" і "Камази", так і паливозаправники. Під'їзди до об'єкту охороняються військовими Росії біля облаштованих оборонних позицій. Нам відомо, що особовий склад розквартований по всьому населеному пункті. Координати: 45.743882181627114, 34.49290617688822", - йдеться у повідомленні.

Місце дислокації окупантів в районі Джанкоя, Крим

Місце дислокації окупантів в районі Джанкоя, Крим

Місце дислокації окупантів в районі Джанкоя, Крим

Місце дислокації окупантів в районі Джанкоя, Крим

Місце дислокації окупантів в районі Джанкоя, Крим

"АТЕШ" наголошує, що постійно веде розвідку місцезнаходження особового складу та техніки окупантів у Криму.

Нагадаємо, у Криму партизани проникли на Євпаторійський авіаційний ремонтний завод (фото).

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