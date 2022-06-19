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У Криму знесуть СТО через відмову обслуговувати військову техніку РФ

У Криму знесуть СТО через відмову обслуговувати військову техніку РФ

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У Криму знесуть СТО через відмову обслуговувати військову техніку РФ

Фото: скриншот з відео

Власник повинен знести СТО протягом 14 робочих днів, інакше адміністрація сільського поселення подасть до суду.

Станцію техобслуговування в Червоногвардійському районі Криму, співробітники якої відмовилися обслуговувати машину російських військових, буде знесено.   

Про це заявив "голова" кримського парламенту Володимир Константинов, пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

За його словами, після "перевірки з'ясувалося, що автосервіс є незаконною спорудою". 

Тиждень тому пропагандистські ЗМІ опублікували відео, де видно військовий КамАЗ із буквою Z, що стоїть біля СТО. Чоловік за кадром казав, що він разом із товаришем по службі приїхав у шиномонтаж відремонтувати колесо. Проте співробітники сказали їм, що військовим не допомагають. 

Директор СТО Вілен Сейтосманов пояснив, що його сервіс не може обслуговувати вантажівки.

Нагадаємо, окупанти стягують у Запорізьку область з Криму важку техніку та боєприпаси.

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