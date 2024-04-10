У Криму знищили російський гелікоптер Ка-27 – Плетенчук

Окупанти втратили ще один повітряний засіб.

У тимчасово окупованому Криму знищили корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов", – написав він.

Більше подробиць про знищення російського гелікоптера Ка-27 наразі немає.

Ка-27 призначений для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів. Гелікоптер може працювати як з берегового аеродрому, так і з борту корабля.

Нагадаємо, ЗСУ відбили атаки РФ біля Часового Яру, Тернів та Кліщіївки – зведення Генштабу.

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