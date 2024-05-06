У Криму знищили російський катер "Мангуст": що про нього відомо

Орієнтовна вартість катера становить близько 3 мільйонів доларів.

У понеділок, 6 травня підрозділ ГУР “Group 13” за допомогою ударного морського дрона Magura V5 знищив російський швидкісний патрульний катер "Манґуст".

Детальніше про знищений ворожий катер розповіли у пресслужбі Головного управління розвідки.

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Катери такого класу використовуються російським флотом та спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій.

Виготовляються "Манґусти" з 2000 року. Катер сягає до 20 м завдовжки та до 5 метрів завширшки. Максимальна швидкість ― до 50 вузлів.

У модифікованих версіях швидкісних катерів встановлено бойові дистанційно-керовані модулі з основною штатною зброєю ― кулеметною установкою калібром 14,5 мм.

Також на борту "Манґуста" росіяни мають два автоматичні гранатомети АГС-17, ручний протидиверсійний гранатомет ДП-64 та два ПЗРК типу "Ігла" або "Верба".

Орієнтовна вартість катера становить близько 3 мільйонів доларів.

У ГУР нагадали, що за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже було знищено російські кораблі “Цезарь Куніков”, “Івановєц”, “Сєрґєй Котов”, “Акула” та “Серна”, а також пошкоджено “Іван Хурс”.

Нагадаємо, 6 травня в ГУР повідомили, що їхній морський дрон Magura V5 знищив швидкісний катер окупантів у бухті Вузька в Криму. Там також показали відео ураження.

Пізніше представник української розвідки Андрій Юсов уточнив, що йдеться про катер серії "Мангуст" 150 – достатньо новітню розробку росіян.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Не просто уразили, а знищили! ГУР розповіли подробиці ліквідації ворожого катера в Криму