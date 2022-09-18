"У Криму знищуватимемо військові бази", – Подоляк перелічив умови щодо переговорів з Росією

Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що очільник Кремля не може говорити про якісь умови щодо переговорів із Україною.

Подоляк наголосив, що Путін може говорити лише про те, що готовий вивести всі війська з території нашої держави.

Про це радник керівника ОП розповів в ефірі телемарафону Freeдом.

"Не просто вивести до кордонів до 23-24 лютого, а саме звільнити Донецьку та Луганську області та Крим. Ось після цього ми обговорюватимемо питання післявоєнного світу: питання компенсації, репарації, військових злочинів на території України. Це є об'єктивна реальність. На жаль, людина не живе у об'єктивній реальності", - зазначив Подоляк.

Однак, за словами Подоляка, існує друга складова питання переговорів з РФ.

"Я б насторожено ставився до цих пропозицій (переговорів з боку РФ - ред.). Вони постійно їх повторюють. Вони розуміють, що з погляду військового зіткнення ситуація не розвивається за їхнім сценарієм. Контрнаступ на Харківському напрямку, абсолютно чіткі та ефективні бої на південному, руйнація інфраструктурна триває, абсолютно виразна стратегія щодо Криму у нас уже є, бо там є кілька великих армійських баз, які мають бути знищені, і світ розуміє, що ми їх знищуватимемо, і т.д", - зазначив Подоляк.

За словами радника керівника ОП, керівництво РФ хоче втягнути Україну у те, що вже було продемонстровано у 2014 році.

"Тоді Росія посадила Україну за стіл переговорів і отримала вкрай невигідну лише для України абсолютно божевільну угоду Мінськ-1, Мінськ-2. Ці умови призвели до тієї трагедії, яку ми зараз бачимо. Тому Росія хоче посадити нас за стіл переговорів, щоб починати це розтягувати - якийсь час буде перемир'я, війна дещо затихне, не обстрілюватимуть, як зараз. І почнеться цей класичний російський процес брудного болота - вони загрожуватимуть, знайдуть впевненість - це вкрай небезпечний шлях і, на жаль для РФ, ми не належимо до категорії тих людей, з якими вони вели переговорний процес у 2014-2015 році. Тому, як каже Зеленський, переговори зараз ведуться на полях битв. І я думаю, що рано чи пізно РФ остаточно зрозуміє, що їм потрібно звідси швидко йти і справді пропонувати повноцінний переговорний про посвоєння співіснування з країною, яку вони боятимуться - Україною", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що на місці масових поховань людей у деокупованому Ізюмі розташовані 450 могил.

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