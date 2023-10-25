У Криму зросли диверсії на залізниці – як окупанти посилюють захист

Росіяни запровадила додаткові заходи безпеки на залізниці в Криму.

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники посилюють захист залізничних поїздів через постійні диверсії на залізничних об'єктах.

Про це повідомляє рух спротиву "АТЕШ".

За даними руху, "транспортна поліція" росіян запровадила додаткові заходи безпеки у низці міст та пунктів. Серед них Джанкой, Керч, Феодосія та Сімферополь.

Так, окупанти мобілізують додатковий особовий склад для супроводу вантажів та пасажирських поїздів.

"Сили з оперативного управління спрямовані на посилення заходів безпеки, і навіть у технічному секторі встановлено постійне чергування оперативників", - йдеться у повідомленні.

Також на залізничній станції "Сімферополь" запроваджений посилений режим несення служби, з "особливою увагою" до контролю фото та відеозаписів.

У русі спротиву звертають увагу, що ситуація загострилася через постійні диверсії та спроби порушення безпеки залізничних об'єктів, що використовують війська РФ.

"Заходи посилення безпеки свідчать про серйозне занепокоєння окупантів щодо безпеки залізничних перевезень і підкреслюють важливість забезпечення стабільності та надійності транспортної інфраструктури в даному регіоні", - резюмують партизани.

Нагадаємо, у ВМС ЗСУ відповіли, коли Кримський міст остаточно буде знищений.

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