У Криму зростають панічні настрої через масову мобілізацію — ЦНС

Також повідомляється про підготовку до евакуації російського бізнесу, який зайшов на півострів після анексії у 2014 році.

Так звана "часткова мобілізація" російської влади в окупованому Криму почала збільшувати темпи, що викликає занепокоєння серед населення півострова.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що раніше зрадник Аксьонов казав, що отримав обіцянку, що у Криму окупанти не будуть проводити масову мобілізацію.

Також читайте Ключ до звільнення Криму: чому в західних столицях все ще думають про переговори з Росією

"Попри обіцянки, які отримав колаборант Аксьонов від уряду РФ, що в Криму не буде масової мобілізації, кількість повісток на вулицях кримських міст зростає. Разом з тим колаборантів та росіян, які переселилися до Криму, зростають панічні настрої", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється про підготовку до евакуації російського бізнесу, який зайшов на півострів після анексії у 2014 році. Особливо це стосується готельно-ресторанного бізнесу, який ще торік провалив сезон і не матиме жодного попиту цього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому росіянами Криму активісти замальовують символіку РФ і залишають написи, які нагадують загарбникам, що Крим — це Україна.

Також ми інформували, що в окупованому Криму російські загарбники вже готують населення до контрнаступу Збройних сил України. Так, російські агресори почали складати списки працівників та сімей, які підлягають першочерговій евакуації у Росію.

Читайте також: