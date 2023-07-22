У Криму зупинили рух залізниці через потужну "бавовну"

У тимчасово окупованому Криму в селищі Октябрське сталася "бавовна".

У захопленому Криму зупинили рух залізниці через потужні вибухи.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Так, гауляйтер Криму Аксьонов заявив, що рух на Кримській залізниці призупинено "для мінімізації ризиків".

Крім того, на півострові оголосили про евакуацію населення в радіусі 5 км від місця "бавовни" у пункти тимчасового розміщення. Наслідки "надзвичайної події" обіцяють усунути "в стислі терміни".

Нагадаємо, у Криму пролунали вибухи на одному з найбільших аеродромів авіації колишнього Чорноморського флоту СРСР. Внаслідок цього поблизу залізничної станції "Елеваторна" також сталася пожежа.

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