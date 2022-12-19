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У Кривому Розі мати прикрила тілом 1,5-річну дитину від ракетного удару: тепер жінку рятують лікарі

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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У Кривому Розі мати прикрила тілом 1,5-річну дитину від ракетного удару: тепер жінку рятують лікарі

Фото: Associated Press

Жінку прооперували, до неї повертається пам'ять.

У Кривому Розі 35-річна жінка прикрила тілом 1,5 річну доньку від ракетного удару. Марина перебувала в квартирі разом із двома дітьми та бабусею. Тепер маму рятують лікарі у Дніпрі.

Про це розповів головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, жінка відчула різкий удар у голову та встигла своїм тілом прикрити дитину. Квартира вщент зруйнувалася: від неї залишилися тільки старі колоди і шматки цегли, що обсипалася.

"Втрата свідомості. Приходячи до тями, вона не знала, як і з ким зв'язатися. Одне бажання – подивитись всім рідним у вічі. Після вибуху вона потрапила на цю межу між життям", - розповів Риженко.

Поранену прооперували. Уламок пройшов через лобову частку, залишив багато кісткових уламків, зруйнував лобну пазуху. Зараз до жінки почала повертатися пам'ять.

"Нам у Мечникова судилося життя Марини відновлювати. Марина, заплющуючи очі, завжди тепер бачить свою родину. Щастя є, я знаю, коли всі живі", - додав Риженко.

© Сергій Риженко
Фото: Сергій Риженко

Нагадаємо, російська армія 16 грудня вдарила ракетами по Кривому Рогу в Дніпропетровській області. Одна з них влучила у багатоквартирний будинок. Чотири людини загинуло та понад десять поранено. Одна з них найважча - семирічна Аріна.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
577
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