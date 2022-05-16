У Кривому Розі патрульні затримали чоловіка, який їздив містом на автівці, забитій зброєю

В Кривому Розі Дніпропетровської області патрульні поліцейські затримали чоловіка, який в автівці перевозив зброю та боєприпаси.
Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції міста.
Як стало відомо, правоохоронці у Саксаганському районі помітили підозрілу автівку Opel. Керував нею 41-річний водій. Копи зупинили транспортний засіб, щоб поспілкуватися з водієм, однак під час бесіди виявили у багажнику авто предмети, схожі на зброю та боєкомплекти.
“Походження усього керманич пояснити так і не зміг. Для встановлення обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу Криворізького районного управління поліції №4”, - розповіли в пресслужбі патрульної поліції.
Нагадаємо, що російські війська кілька разів обстріляли з "Градів" межі Криворізького району.
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