У Кривому Розі після влучання безпілотника є руйнування, виникла пожежа

В ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки.

В ніч проти 1 жовтня ворог атакував Кривий Ріг безпілотниками. Є влучання по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Є руйнування. Виникла пожежа – рятувальники вогонь локалізували. Нікополь агресор обстрілював з важкої артилерії. Вдарив і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Пошкоджені лінія електропередач та газогін. Минулося без загиблих і постраждалих", - зазначив він.

Раніше стало відомо, що росіяни атакували Черкаську область. В Умані є влучання по промисловій інфраструктурі. На складах, зокрема із зерном, виникли пожежі. Одна людина постраждала.

Також вночі росіяни скинули на Херсонщину 10 авіабомб. Минулося без жертв.

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