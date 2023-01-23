У Кривому Розі помітили "лазерне шоу": влада пояснила, що це система боротьби з "шахедами" (фото)

У Кривому Розі на Дніпропетровщині місцеві мешканці помітили нібито лазерне шоу в небі посеред ночі. У міській військовій адміністрації пояснили, що це робота нової системи для боротьби з російськими безпілотниками.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова МВА Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Це не лазерне шоу. Це ми купили нові потужні прожектори для системи боротьби із "мопедами". P.S. Відповідаю на запитання після сотень публікацій у соцмережах", - написав він.

Фото: Олександр Вілкул / Facebook

Фото: Олександр Вілкул / Facebook

Фото: Олександр Вілкул / Facebook

Фото: Олександр Вілкул / Facebook

Нагадаємо, під час масованої російської атаки 14 січня одна з ракет влучила у приватний сектор у Кривому Розі. Унаслідок удару одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Також було пошкоджено житлові будинки.

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