У Кривому Розі пролунали вибухи: людей закликають бути обережними через касетні боєприпаси

Жителів міста закликають не підбирати блискучих циліндрів, оскільки вони можуть бути смертельно небезпечними.

У середу, 9 листопада, Росія обстріляла Кривий Ріг касетними боєприпасами. Жителів міста та району закликають бути обережними та уважно дивитись під ноги.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Кривий Ріг та Криворізький район. Про вибухи. Важливо! Район Лозуватки радіус до 10 км від даного населеного пункту. Найбільш ймовірно "Смерч" або "Торнадо С". Вибухи в повітрі, можливе велике розсіювання касетних боєприпасів! Дивимось під ноги, доглядаємо за дітьми, не беремо в руки блискучі циліндрики! Будь-яка інформація – телефонуємо 101, 102 та 1520", - написав Вілкул.

Обстріли України

Російські терористи від початку війни обстрілюють військові, цивільні та об'єкти критичної інфраструктури України.

У ніч проти 9 листопада російська армія атакувала Дніпро іранськими дронами-камікадзе. Вони поцілили в логістичне підприємство в місті. У результаті було поранено четверо працівників. Людей госпіталізували у тяжкому стані. За їхні життя боряться медики.

Також 8 листопада окупанти обстріляли Сумщину. Вони випустили по регіону 59 мін та снарядів за добу. Під обстрілами опинилися Краснопільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Великописарівська та Миропільська громади.

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