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У Кривому Розі пролунав потужний вибух: Вілкул розповів, що сталося

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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6276
Час на прочитання
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У Кривому Розі пролунав потужний вибух: Вілкул розповів, що сталося

Фото: Associated Press

Повітряна тривога в місті не оголошувалася.

У вівторок, 6 грудня, у Кривому Розі пролунав потужний вибух. Російські окупанти завдали ракетного удару. 

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

"Кривий Ріг. Ракетний удар по об'єкту промислової інфраструктури", - написав Вілкул. 

Зазначимо, що повітряну тривогу в місті не оголошували. Наразі подробиці ракетних ударів невідомі. 

Масований ракетний обстріл України 5 грудня 

Росія 5 грудня завдала по території України масованого ракетного удару. Окупанти випустили орієнтовно 70 ракет, з яких 60 вдалося збити. Ціллю загарбників стала енергетична інфраструктура. 

Через ракетні обстріли Одеса та Одеський район залишилися без електропостачання. Відновлювальні роботи там тривають і досі. 

В "Укренерго" наголосили, що через ракетні обстріли в Україні ускладнилася ситуація з енергопостачанням. На стабілізацію роботи енергетичної системи знадобиться кілька діб. 

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Дата публікації
Перегляди
6276
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