У Кривому Розі пролунав потужний вибух: Вілкул розповів, що сталося

У вівторок, 6 грудня, у Кривому Розі пролунав потужний вибух. Російські окупанти завдали ракетного удару.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Ракетний удар по об'єкту промислової інфраструктури", - написав Вілкул.

Зазначимо, що повітряну тривогу в місті не оголошували. Наразі подробиці ракетних ударів невідомі.

Масований ракетний обстріл України 5 грудня

Росія 5 грудня завдала по території України масованого ракетного удару. Окупанти випустили орієнтовно 70 ракет, з яких 60 вдалося збити. Ціллю загарбників стала енергетична інфраструктура.

Через ракетні обстріли Одеса та Одеський район залишилися без електропостачання. Відновлювальні роботи там тривають і досі.

В "Укренерго" наголосили, що через ракетні обстріли в Україні ускладнилася ситуація з енергопостачанням. На стабілізацію роботи енергетичної системи знадобиться кілька діб.

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