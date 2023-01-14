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У Кривому Розі ракетним ударом російських терористів пошкоджено 6 будинків: є загиблий

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Під час масованої ракетної атаки російських агресорів одна з ракет влучила у приватний сектор у у місті Кривому Розі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

За його словами, чотири ракети було збито засобами протиповітряної оборони. Однак, одна ракета упала поблизу об’єкта критичної інфраструктури.

"6 приватних будинків пошкоджено. Попередньо одна людина загинула, одна поранена", - поінформував Вілкул.

На місці працюють рятівні та аварійні служби.

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Дата публікації
Перегляди
120
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